شادي محمد مديرًا لجهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.

وعقب الجلسة اعتمد المجلس قرار لجنة التخطيط بتعيين الكابتن شادي محمد مديرًا لجهاز الكرة النسائية بالنادي، مع تكليفه بعرض رؤيته المقترحة على لجنة التخطيط في أقرب فرصة، بعدما أصبحت الكرة النسائية أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على رخصة الأندية المحترفة من قبل الاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم.

كما أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، 4 قرارات عقب اجتماعه اليوم السبت بمقر النادي في الجزيرة.

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قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماع اليوم

- وافق المجلس على إنشاء طريق جديد خلف حمام السباحة بفرع زايد، لربط الحمام بمنشآت النادي المختلفة.

- استعرض المجلس لتطورات التي تتم في مجال البنية التحتية بفرع النادي بالشيخ زايد، حيث وافق المجلس على طرح أعمال الإنارة بحمام السباحة الجديد بالفرع، وكذلك أعمال تركيب غرف الساونا والبخار للرجال والسيدات، مع طرح تركيب أرضيات الجيم بالحمام الجديد، وكذلك أعمال فرش غرف خلع الملابس.

- كما استعرض المجلس مناطق الربط بين المسجد الجديد بفرع الشيخ زايد والمبنى الاجتماعي الجديد وقرر تجهيزها بمناطق جلوس جديدة لخدمة الأعضاء، لاستيعاب الأعداد المتزايدة على عضوية فرع زايد.

- كما قرر المجلس تكليف إحدى الشركات بإعداد الدراسة الخاصة بإنشاء مشروعي الجيم ومجمع حمامات السباحة بفرع الأهلي بالقاهرة الجديدة، لتلبية وخدمة الأعضاء بالفرع في الفترة القادمة.