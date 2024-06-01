محامي حسين الشحات يكشف حقيقة إيقاف اللاعب نهائيًا ويفجر مفاجأة (فيديو)

علق أشرف عبدالعزيز محامي حسين الشحات، لاعب الأهلي، على الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر بحق موكله، قائلًا إن الشحات عوقب من النادي الأهلي ومن اتحاد الكرة، وتم التصالح بعدها في نفس المكان الذي وقعت فيه المشاجرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تقرير مراقب المباراة قال إنه حدث اشتباكا نتيجة استفزاز لاعب نادي بيراميدز للاعب الأهلي طوال المباراة.

مساعي صلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي

ولفت إلى أنه كان هناك مساعي للصلح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي حتى قبل موعد الجلسة بـ3 أيام، لكن لم تتم بسبب الاتفاق على مواعيد ثم الاعتذار عنها، على تحديد ميعاد آخر.

وأوضح أنه وفقًا للدستور المصري، فإن القانون ينظم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية، مردفًا أن نظام الفيفا يحظر اللجوء للمحاكم العادية فيما يتعلق بجميع أنواع التدابير المؤقتة، ويجب على الجمعيات إدراج بند في لوائحها ينص على حظر إحالة النزاعات التي تؤثر على الدوريات وأعضاء الدوريات واللاعبين إلى المحاكم العادية، وأنه يجب التأكد من تطبيق هذا النص، وعلى الجمعيات فرض عقوبات على الطرف الذي يفشل في احترام هذا الالتزام.

وأشار المحامي إلى أنه بعد الحكم صدر بيانات إن حسين الشحات تم إيقافه كلاعب كرة، وهذا الكلام عار تمامًا عن الصحة، لأن منطوق الحكم حرمانه من صلاحياته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الإدارية، وليس كلاعب، مشيرًا إلى أنه قدم استئناف وحددت له جلسة 9 يوليو 2024.

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