السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العضو المنتدب لـ"سوميتومو" يوضح لـ"الكونتينر" أهم مبادئ العمل بالشركة

برنامج الكونتينر
برنامج "الكونتينر"

قال علي السيد، مدير تصنيع وأقدم عامل  بشركة سوميتومو لصناعة الضفائر الكهربائية، إنني بدأت العمل بالمصنع في أكتوبر 2008، كعامل إنتاج، والسياسة اليابانية علمتني أن أطور من نفسي كعامل في المصنع وأيضًا على المستوى الإنساني. 

وأضاف علي السيد خلال لقاءه ببرنامج "الكونتينر" الذي يقدمه الفنان أحمد داوود، عبر قناة dmc: “أستيقظ من الساعة 5.30 صباحًا يوميًا وأعمل حتى الساعة 3 عصرًا”.

وقال أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة سوميتومو لصناعة الضفائر الكهربائية، إن هناك مجموعة مباديء رئيسية لبناء مؤسسة بهذا الحجم، لافتًا إلى أن المؤسسة لها أسلوب ودستور، والدستور مكون من هذه الكلمات وهم أنه لا بد من العمل بضمير واجتهاد وأن تبذل مجهود والسعي، لا تختار الطريق القصير بل اختر الطريق الطويل الثابت والمستقيم، لا تفقد الأمل، وأهم شيء هو أن تمتل المرونة، فالعالم يحدث به تغيرات وكذلك الحياة يحدث بها تغيرات.

برنامج الكونتينر شركة سوميتومو اليابانية الفنان احمد داوود مباديء شركة سوميتومو

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