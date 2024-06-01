السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رمزى عودة: لا يمكن تحقيق الاستقرار فى المنطقة بعد العدوان إلا بوجود نفوذ مصرى كبير

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور رمزي عودة، أمين الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال، إن هناك العديد من السيناريوهات التي طُرحت في الفترة الماضية منها قوة حفظ السلام، متمثلة في قوة عربية، بالإضافة إلى عودة اتفاقية المعابر، والجميع يتحدث عن اليوم التالي للحرب، والعدوان والاحتلال الإسرائيلي مستمر.

وأضاف "عودة"، عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن حتى أفراد حماس لا يعتقدون أنه سوف تعود الأمور كما كانت قبل السابع من أكتوبر، وبالتالي وجود منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية يعتقدون أن الانفراجة تقترب.

ونوه بأن وجود السلطة الوطنية في حكم غزة هو الأقرب عربيًا ودوليًا، حيث متوافق عليه من الجميع، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة بعد العدوان إلا بوجود نفوذ مصري كبير.

وأشار إلى أن الدور العربي مهم، حيث إن رؤية مصر في اليوم التالي ما بعد العدوان لا يمكن تجاهلها، فقد ساهمت بشكل كبير في الوصول لهذه النقطة من التفاوض.

رمزي عودة الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي حماس القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

نتنياهو سيعقد غدا جلسة لمناقشة أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية

نتنياهو يقبل دعوة للكونجرس الأمريكي لإلقاء كلمة بشأن الحرب في غزة

وزير خارجية الإمارات: نثمن جهود مصر وقطر وأمريكا لوقف الحرب فى غزة

المفوض العام للأونروا: نزوح أكثر من مليون شخص لرفح الفلسطينية بحثا عن مكان آمن

الكويت.. أمر أميرى بتزكية الشيخ صباح خالد الصباح وليا للعهد

غارات جوية كثيفة لجيش الاحتلال بمنطقة تل السلطان غربي رفح الفلسطينية

خبير شئون إسرائيلية: حكومة نتنياهو غير جاهزة لوقف الحرب.. وصفقة التبادل غير مضمونة

جانتس: الموافقة بالإجماع على مقترح بايدن داخل مجلس الحرب الإسرائيلى

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

مصدر أمنى يعلن موعد انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب لإنهاء تراخيص الإقامة

ياسمين عبد العزيز فاجأت أحمد العوضي.. تطورات جديدة في علاقة الثنائي (فيديو)

ما هى شرائح الكهرباء التى لن يتم رفع الدعم عنها؟ (فيديو)

4 محافظات.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين