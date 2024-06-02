الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب اليوم الأحد 2 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

الذهب 
الذهب 

استقرار ملحوظ يشهده سعر الذهب في مصر خلال معاملات اليوم في سوق الصاغة، حيث يستقر سعر عيار 21 عند 3110 جنيهات للبيع. 

ونرصد في التقرير التالي سعر الذهب في مصر اليوم  الأحد 2  يونيو 2024 بالجنيه المصري والدولارفي معاملات سوق الصاغة.  

سعر الذهب في مصر 

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 24

  3554.25  جنيه للبيع

3531.5 جنيه للشراء

سعر الذهب في مصر عيار 22

3258 جنيها للبيع

3237.25 جنيه للشراء

سعر الذهب في مصر عيار 21

3110  جنيهات للبيع

3090   جنيها للشراء

سعر الذهب في مصر عيار 18

2665.75  جنيه للبيع

2648.5  جنيه للشراء

 سعر الذهب للبيع والشراء في مصر 

سعر الذهب في مصر عيار 14

2073.25 جنيه للبيع

2060 جنيها للشراء

سعر الذهب في مصر عيار 12

1777.25 جنيه للبيع

1765.75 جنيه للشراء

سعر الذهب في مصر عيار 9

1332.75  جنيه للبيع

1324.25 جنيه للشراء

سعر جنيه ذهب 

24880 جنيها للبيع

24720 جنيها للشراء

سعر الذهب بالدولار 

أما بالنسبة لسعر الذهب العالمي فقد انخفض سعر الأونصة عند 2328 دولار أمريكي للشراء و2327 دولار أمريكي للبيع. 

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سعر الذهب بالمصنعية 

مصنعية الذهب تختلف من محل صائغ لآخر ومن عيار لآخر فكلما قل العيار زادت المصنعية.

فعيار 18 تبدأ مصنعيته من 100 وقد تصل إلى 200 في بعض المحلات.

أما عيار 21 تبدأ مصنعيته من 90 جنيها وقد تصل إلى 150 حسب المحل الذي يتم الشراء منه.

سعر الذهب بي تي سي BTC

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

19920 جنيها

ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

19745 جنيها

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

27855 جنيها

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

13840 جنيها

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