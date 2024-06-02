سعر الذهب اليوم الأحد 2 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار
استقرار ملحوظ يشهده سعر الذهب في مصر خلال معاملات اليوم في سوق الصاغة، حيث يستقر سعر عيار 21 عند 3110 جنيهات للبيع.
ونرصد في التقرير التالي سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2 يونيو 2024 بالجنيه المصري والدولارفي معاملات سوق الصاغة.
سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر اليوم عيار 24
3554.25 جنيه للبيع
3531.5 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 22
3258 جنيها للبيع
3237.25 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 21
3110 جنيهات للبيع
3090 جنيها للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 18
2665.75 جنيه للبيع
2648.5 جنيه للشراء
سعر الذهب للبيع والشراء في مصر
سعر الذهب في مصر عيار 14
2073.25 جنيه للبيع
2060 جنيها للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 12
1777.25 جنيه للبيع
1765.75 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 9
1332.75 جنيه للبيع
1324.25 جنيه للشراء
سعر جنيه ذهب
24880 جنيها للبيع
24720 جنيها للشراء
سعر الذهب بالدولار
أما بالنسبة لسعر الذهب العالمي فقد انخفض سعر الأونصة عند 2328 دولار أمريكي للشراء و2327 دولار أمريكي للبيع.
سعر الذهب بالمصنعية
مصنعية الذهب تختلف من محل صائغ لآخر ومن عيار لآخر فكلما قل العيار زادت المصنعية.
فعيار 18 تبدأ مصنعيته من 100 وقد تصل إلى 200 في بعض المحلات.
أما عيار 21 تبدأ مصنعيته من 90 جنيها وقد تصل إلى 150 حسب المحل الذي يتم الشراء منه.
سعر الذهب بي تي سي BTC
سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
19920 جنيها
ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
19745 جنيها
جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
27855 جنيها
نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
13840 جنيها
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