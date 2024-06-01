وزير التموين: نستهلك 8.5 مليون طن قمح لإنتاج 100 مليار رغيف مدعم

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أنه جرى تخصيص 125 مليار جنيه لدعم الخبز في موازنة العام الجديد، حيث إننا نستهلك 8.5 مليون طن قمح لإنتاج 100 مليار رغيف مدعم وتصل قيمة الوفر بعد تحريك سعر الخبز 13.7 مليار جنيه.

وأضاف في تصريحات له، أننا كنا أمام خيارين إما تقليل حصة الفرد أو تحريك السعر وقررنا تحريك السعر بدلا من خفض الوزن كي لا نؤثر على المواطن؛ ولم تعد الخمس قروش موجودة أصلا.

وأوضح أنه رغم تحريك أسعار الخبز إلا أن الدعم زاد ولم يقل فكنا نبيع الرغيف بخمسة قروش وطن القمح كان ب400 جنيه والآن ندعمه والطن ب2000 جنيه فقد زادت المدخلات لرغيف الخبز.

كان حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، قال إن منظومة الدعم تخدم 72 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز، متابعًا: «لدينا توجه عام للدولة بأن أى شيء في مقدور الموازنة تستوعبها لرفع كاهل الأعباء عن المواطن الدولة تقوم بها وتستوعبها من خلال موازنتها وموازنة الوزارات والمالية».



وأضاف الجراحي، أن هناك تواصلا مع الجهات والعمل على تنقية البطاقات لوصول الدعم لمستحقيه، وعدد المستفيدين يزيد ولا يقل، لافتا إلى أنه منذ 1/7 /2023 وحتى الآن بلغ عدد أرغفة الخبز التى تم تسليمها للمواطنين المستفيدين 89 مليارا و135 مليون رغيف خبز.

ترشيد دعم الخبز لا يعني زيادة في السعر



ولفت إلى أن الخطوة التي تم اتخاذها ما هي إلا ترشيد للدعم وستظل قيمة وزن الخبز كما هي، وإعادة توجيه هذا الدعم لدعم سلع وخدمات أخرى يستفيد منها المواطن، والدولة قد تضطر لتحريك أسعار عدد من السلع المدعومة.

وذكر أن تكلفة رغيف الخبز الواحد في 2023 وصلت لـ 1.25 جنيه، بينما يحصل عليها المواطن بسعر 5 قروش، وهناك انخفاضات في أعداد المستفيدين من دعم الخبز، في ظل عمليات التنقية المستمرة.