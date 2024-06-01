أسامة كمال: مصر ترفض تجويع الفلسطينيين وقتل القضية الفلسطينية وتهجير الشعب

استعرض الإعلامي أسامة كمال مواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقال خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "نصاب بفزع وهلع جراء ما يحدث في غزة.. ولكن لا يجب التنازل عن الحقوق".

وأضاف: "مصر متمسكة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح"، موضحًا أن الشعب الفلسطيني موعود بالظلم والدمار على مدار التاريخ ولكن موقف مصر داعم دائمًا.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية دائما على مائدة مصر لبحث السلام، موضحًا أن مصر استطاعت توصيل القضية الفلسطينية للعالم أجمع والتاريخ يشهد بذلك.

وأكد أن مصر موقفها شديد الوضوح والصدق من القضية الفلسطينية.. طالما رفضنا ونددنا بهذا الاعتداء، موضحًا مصر تعتبر تهجير الفلسطينيين قضية أمن قومي عربي، متابعًا: "مصر ترفض تجويع الفلسطينيين.. كذلك ترفض قتل القضية الفلسطينية وتهجير الشعب".