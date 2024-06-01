السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس إدارة الأهلي يصدر 4 قرارات بعد اجتماع اليوم

مجلس إدارة الأهلي
مجلس إدارة الأهلي

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، 4 قرارات عقب اجتماعه اليوم السبت بمقر النادي في الجزيرة.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا عصر اليوم لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماع اليوم

- وافق المجلس على إنشاء طريق جديد خلف حمام السباحة بفرع زايد، لربط الحمام بمنشآت النادي المختلفة.

- استعرض المجلس لتطورات التي تتم في مجال البنية التحتية بفرع النادي بالشيخ زايد، حيث وافق المجلس على طرح أعمال الإنارة بحمام السباحة الجديد بالفرع، وكذلك أعمال تركيب غرف الساونا والبخار للرجال والسيدات، مع طرح تركيب أرضيات الجيم بالحمام الجديد، وكذلك أعمال فرش غرف خلع الملابس.

- كما استعرض المجلس مناطق الربط بين المسجد الجديد بفرع الشيخ زايد والمبنى الاجتماعي الجديد وقرر تجهيزها بمناطق جلوس جديدة لخدمة الأعضاء، لاستيعاب الأعداد المتزايدة على عضوية فرع زايد.

- كما قرر المجلس تكليف إحدى الشركات بإعداد الدراسة الخاصة بإنشاء مشروعي الجيم ومجمع حمامات السباحة بفرع الأهلي بالقاهرة الجديدة، لتلبية وخدمة الأعضاء بالفرع في الفترة القادمة.

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