السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التموين: أنتجنا 291 ألف رغيف في اليوم الأول لتطبيق تحريك سعر الخبز

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم التنبيه على كافة المديريات التموينية بالمحافظات والمحافظين ولم تأتي شكوى واحدة من أي محافظة بخصوص تحريك سعر الخبز، معقبا: “هاتفي مفتوح لأي شكوى؛ وذلك من خلال متابعة غرفة العلميات لليوم الأول لتطبيق قرار سعر رغيف الخبز”.

 

وبناء على تقرير تم رفعه في نهاية يوم عمل المخابز بالمقارنة مع أول يوم للشهر الماضي، فقد تم صرف  ٢٩٣ ألف رغيف خبز في اليوم الأول واليوم تم صرف ٢٩١ ألف رغيف في اليوم الأول لتطبيق القرار. 

 

وكان الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد انتظام عمليات صرف الخبز للمواطنين بأكثر من الثلاثين ألف مخبز،  مشيرا إلى أن الوزارة تنتج يوميا ما بين الـ٢٥٠ مليون رغيف خبز والـ٢٧٠ ومليون ووجه مديري مديريات التموين بالمرور على المخابز وبقالي التموين ومستودعات لمتابعة صرف الدقيق والتي تقوم بصرف الدقيق للمخابز وللمواطنين على بطاقة الدعم.

 

ونوه الدكتور علي المصيلحي، أن أسعار السلع التموينية ثابتة ولم تتغير، مشيرا إلى أن زجاجة الزيت على المنظومة ٣٠ جنيها للعبوة زنة ٨٠٠ جرام والسكر ١٢.٦٠ قرش والسكر الحر على البطاقة التموينية ٢٧ جنيها الكيلو.

 

وتلقى الدكتور علي المصيلحي تقريرًا من مديري المديريات حول عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية وأكد التقرير الوارد انتظام عمليات صرف الخبز لأكثر من 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز وما يقارب 63 مليون مواطن يستفيدون من المنظومة التموينية.

 

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أن الوزير يتابع لحظيًا عمليات صرف الخبز والسلع التموينية مع  مديري المديريات ووجه كل الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين لمتابعة عمليات الصرف على الأرض وحل أي مشاكل قد تواجه المواطن.

 

وأضاف أن الوزارة لم تتلق أي شكوى حتى الآن من أي مواطن، وفي جولة له اليوم ومدير المركز الإعلامي  رمضان الشحات بمنطقة الطوابق بمحافظة الجيزة للاطمئنان على انتظام عمليات صرف السلع التموينية والخبز، أكد المتحدث الرسمي أنه لم يتلقى أي شكوى من أي مواطن وأكد أن عمل المخابز يسير كالمعتاد في صرف حصة المواطن سواء ليوم أو ثلاثة أيام دون أي تغيير في حصة المواطن على البطاقة التموينية بالأسعار والأوزان المقررة.

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