السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيان مصرى قطرى أمريكى مشترك يدعم "مقترح بايدن" بشأن غزة

بايدن
بايدن

أصدرت كل من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، بيانا مشترك يدعو إلى إبرام اتفاق يعكس المبادئ التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويؤكد البيان أن اتفاق المبادئ، يهدف إلى تحقيق مصالح متعددة، من خلال جمع مطالب كل الأطراف المتنازعة في إطار صفقة شاملة.

وقال البيان:"تشمل المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الحالية بين حماس وإسرائيل، حيث تسعى لتحقيق استقرار المنطقة وتعزيز السلام الإقليمي".

وجاء في البيان:

تدعو كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية ودولة قطر مجتمعين، بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، كلاً من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حدَّدها الرئيس بايدن في ٣١ مايو ٢٠٢٤.

إن هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف معاً في صفقة تخدم المصالح المتعددة، ومن شأنها أن تنهى بشكل فورى المعاناة الطويلة لكل سكان غزة،  وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم.

ويقدم هذا الاتفاق خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة. 

 

 

قطر مصر والولايات المتحدة الأمريكية بايدن الرئيس الامريكي حماس

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