أشرف سلمان: مسلسل "أم الدنيا" عمل هام لتوثيق تاريخ وحضارة مصر

توجه الدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالشكر إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وذلك خلال كلمته باحتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر المقامة حاليا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وعرض أولى وثاني حلقات مسلسل أم الدنيا الجزء الثاني.

وقال أشرف سلمان: "أتوجه بجزيل الشكر لكل القائمين على مسلسل أم الدنيا والذي يعد عملا هاما لتوثيق الحضارة والتاريخ في زمن يضمن تحديات عديدة".

وأضاف: يجب أن نتوجه بالشكر إلى عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بسبب الجهد الكبير الذي بذله خلال الثلاث سنوات الماضية، كما أتوجه بالشكر لنشوى جاد الحق رئيس مجلس إدارة منصة watch it الرقمية وأتوجه بالشكر لكل القائمين بمعهد الدراسات القبطية وعميده الدكتور اسحاق إبراهيم وهو احد أهم المشاركين الذين قامو باعداد مسار العائلة المقدسة الى مصر كما أتوجه بالشكر للنجمة المصرية العالمية سوسن بدر والمخرج والذي ابدع في خروج هذا العمل بالشكل اللائق والمتميز".

وتابع أشرف سلمان أن فريق عمل مسلسل أم الدنيا فريق رائع استطاع أن يصل لهذه المعادلة الصعبة وأن يصل هذا العمل بهذا الكم من التشويق للمشاهد بالرغم من دسامة معلوماته".

وأشار إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدورها تقدم كل المساعدة والدعم لهذه الملحمة وسلسة ام الدنيا بكل الإمكانيات التي لديها لتقديم مثل هذه الأعمال التي تخرج للمشاهد وفقا لأعلى المعايير الفنية الدولية التي تليق بمصر وتضمن للأجيال الحالية والقادمة الحفاظ على الهوية المصرية، مؤكدا أن هذا العمل سيكون مرجعية عامة لتاريخ بلدنا العظيم.

احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر

وتقام احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، حاليا، داخل كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور نخبة كبيرة من السفراء والوزراء والقديسين والفنانين، فى مقدمة هؤلاء اشرف سلمان رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنانة سوسن بدر والمخرج محمود رشاد، نشوى جاد الحق الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الرقمية‏، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانين فردوس عبدالحميد، والمخرج محمد فاضل، وأنوشكا، وبوسي، وسوزان نجم الدين وبوسي، وبسمة، وعدد كبير من المسؤولين والإعلاميين.

تفاصيل مسلسل أم الدنيا 2

ويعد مسلسل أم الدنيا 2، أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية ضمن سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها المنصة بشكل حصري للجمهور خلال الفترة الماضية، وتتناول أحداث الجزء الثاني بالتفصيل تاريخ مصر الفرعوني والقبطي والإسلامي، وقصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، ويتكون من 10 حلقات بواقع حلقتين كل اسبوع، وتشارك الفنانة سوسن بدر في السلسلة الوثائقية "أم الدنيا" بالتعليق الصوتي بطريقة مشوقة وبسيطة؛ حتى يستوعب الجمهور تاريخ مصر وعظمة حضارتها القديمة، وهو من تأليف وإخراج محمود رشاد.