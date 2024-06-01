السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة 8 ملايين جنيه بالإكراه فى العجوزة

متهمين
متهمين

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، حكما يقضي بمعاقبة 11 متهما "حضوريا" ارتكبوا جريمة سرقة 8 ملايين جنيه من رجل أعمال بالعجوزة داخل مقر شركته، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة متهم آخرحضوريا بالحبس سنة مع الشغل، و4 متهمين غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وأسامة الأمير تادرس.

وكانت قد أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية 15 من المتهمين الـ 16، في القضية رقم رقم 23129 جنح العجوزة لسنة 2023 المقيدة برقم 1923 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة 8 ملايين جنيه من صاحب شركة شهيرة بالعجوزة، بالإكراه.

جنايات الجيزة رجل أعمال بالعجوزة المستشار مدحت فاروق خاطر نيابة شمال الجيزة الكلية سرقة 8 ملايين جنيه

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