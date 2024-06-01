السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"موازنة النواب": تحويل دعم الخبز من عيني لنقدي قرار "مستحقي الدعم"

فخري الفقي
فخري الفقي

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مستحقي الدعم هم أصحاب القرار في تحويل الدعم من عيني لنقدي، أو عدم تحويله.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  أن الهدف من تحويل الدعم من عيني لنقدي تقليل الهدر في منظومة الخبز، وهذا الأمر يحتاج لحوار مجتمعي، وتوجيه سؤالين لمستحق الدعم هل ترغب في الحصول على الدعم بصورة غير مباشرة من خلال دعم الخبز؟  أم تحصل على  دعم نقدي عبر كارت مشحون مخصص لشراء الخبز أو استبداله بسلع تموينية؟.

 

وأوضح أنه في حال تحويل دعم الخبز من عيني إلى نقدي، سيتم منح الأموال المخصصة لدعم الخبز إلى مستحقي الدعم بدلا من توجيهها للمخابز، بحيث يتم منح كل فرد مستحق لدعم الخبز 200 جنيه شهريًا، ويزيد المبلغ في حالة التضخم أو زيادة سعر رغيف الخبز.

 

وأردف: "نعرف المستحقين، وقاعدة البيانات مدققة ومميكنة، وعدد المستحقين لرغيف الخبز المدعم 70 مليون مواطن، بـ24 مليون بطاقة، في حال وافقوا على الدعم النقدي، سيتم تحويل 125 مليار جنيه مقسمة على 70 مليون مواطن، يأخذه في صورة كارت مشحون لشراء الخبز، أو لشراء سلع تموينية مدعمة.

 

وأردف أن الدعم النقدي يسهم في توصيل الدعم لمستحقيه في منظومة الخبز، ومنع التحايل على المنظومة. 

 

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