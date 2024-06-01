أسامة كمال: مجزرة الخيام يوم أسود في التاريخ.. ووصمة عار على جبين إسرائيل

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الصمود الفلسطيني واجه الجوع والعطش والاعتقال والرصاص والإبادة الجماعية، مشيرا إلى أنه تابع خلال الأسبوع الماضي جلسة محكمة العدل الدولية الأخيرة بمزيج من الأمل والخوف والتوجس وعدم الثقة.

وعلق أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة “دي إم سي”، على مجزرة الخيام في رفح قائلا: "آلة الإبادة الإسرائيلية كانت عند أسوأ ظنوني ومجزرة الخيام جريمة حرب جديدة في سجل الاحتلال الأسود وقنابل حارقة وزنها مئات الكيلو جرامات تنزل على خيام قماش".

وأضاف أسامة كمال، أن يوم مجزرة الخيام كان يوم أسود في التاريخ ووصمة عار في جبين شبه دولة تسمى إسرائيل، مؤكدا أن إسرائيل لم تفرض تدابير احترازية في غزة ثم خرج زعيم العصابة نتنياهو الذى يرتدي ثوب مسئول وقال سنحقق فيما حدث بالخيام في رفح، مشددا على أن الصورة في غزة ورفح اسوأ من الخيال ورد فعل الجيش الإسرائيلي على مجزرة الخيام كان بشعا بمقدار الجريمة ذاتها.

ووجه أسامة كمال رسالة إلى نتنياهو قائلا: “لا أريد تحقيقك ولا أريد تبريرك بشأن المجزرة وأنتم وراء الإبادة الجماعية، وخلال الأسبوع الماضي وعلى مدار الحرب شاهدت الأمل والإنسانية وشاهدت هدم الأمل والكفر بالإنسانية، وأكرر تصريحي الذي قلته في بداية الحرب الدبلوماسية تحولت إلى عنجهية”.