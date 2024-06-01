السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فولكروج يقود هجوم بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

أعلن إدين تيرزيك المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، تشكيل الفريق الذي سيواجه ريال مدريد مساء اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "ويمبلي" نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في العاشرة مساء اليوم.

وتأهل دورتموند لهذا الدور بعدما أطاح باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف النهائي بينما وصل ريال مدريد إلى المباراة النهائية بعدما تجاوز عقبة بايرن ميونخ الألماني.

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند في مباراة اليوم على النحو الآتي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: إيان ماتسين - نيكو شلوتربيك - ماتس هوميلز - جوليان رايرسون

خط الوسط: مارسيل سبيتزر - إيمري تشان - كريم أديمي - جوليان براندت - جادون سانشو

خط الهجوم: نيكولاس فولكروج

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مشوار بروسيا دورتموند لنهائي دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند بدأ دوري أبطال أوروبا بالمجموعة الخامسة من دور المجموعات، رفقة أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وميلان الإيطالي، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وافتتح بروسيا دورتموند مشواره في البطولة بمواجهة باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء وخسر المباراة بهدفين دون رد، ثم استضاف فريق ميلان الإيطالي بالجولة الثانية على ملعب سجنال إدونا بارك وتعادلا بدون أهداف، وفي الجولة الثالثة حل ضيفًا على نيوكاسل يونايتد بملعب سانت جيمس بارك وفاز بهدف دون رد، ثم انتصر عليه إيابًا على ملعبه بهدفين دون رد.

وفي مباراة الجولة الخامسة من المجموعات، انتصر بروسيا دورتموند على ميلان بالمباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو بثلاثة أهداف لهدف، وتعادل في الجولة الأخيرة مع باريس سان جيرمان على ملعب سجنال إدونا بارك بهدف لكل منهما.

وتصدر بروسيا دورتموند المجموعة الخامسة برصيد 11 نقطة، ولعب 6 مباريات انتصر في 3، وتعادل في 3 مباريات وسجل 7 أهداف، وسكنت شباكه 4 أهداف.

ماذا قدم بروسيا دورتموند في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا؟

والتقى بروسيا دورتموند فريق بي إس في أيندهوفن في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وتعادلا ذهابًا بهدف لكل منهما على ملعب فيليبس ستاديون، ثم فاز دورتموند إيابًا بهدفين دون رد، وفي دور الـ8 واجه بروسيا دورتموند نظيره أتلتيكو مدريد وخسر في الذهاب على ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في الإياب بأربعة أهداف لهدفين.

وفي نصف النهائي التقى بروسيا دورتموند فريق باريس سان جيرمان، وفاز ذهابًا بهدف دون رد، وكرر فوزه إيابًا بنفس النتيجة ليتأهل للمباراة النهائية.

إجمالًا لعب بروسيا دورتموند 12 مباراة، انتصر في 7مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة.

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