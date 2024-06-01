قصواء الخلالي: خطاب بايدن الأخير استهدف في المقام الأول الداخل الإسرائيلي (فيديو)

أشارت الإعلامية قصواء الخلالي، إلى التصاعد الكبير في الأحداث على المستوى الدولي خلال الفترة الراهنة، موضحة أن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخير استهدف في المقام الأول الداخل الإسرائيلي.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن بايدن قال إن الاحتلال الإسرائيلي عرض خارطة طريق جديدة نحو وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح يبدأ بمرحلة مدتها 6 أسابيع تشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة.

وتابعت: "هناك جزء مهم بما وراء هذا الخطاب، الذي يشير إلى وجود أزمة حقيقية في الداخل الأمريكية بين وجهتي النظر، خاصة أن الأحداث بدأت تنعكس على تمويل الانتخابات الأمريكية".