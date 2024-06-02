سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 2024/6/2

يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في معاملات البنوك المصرية والأجنبية مع بحث الكثيرين عن سعر الريال السعودي استعدادًا لموسم الحج لهذا العام 2024، والذي لم يتبق عليه سوى أيام معدودة.

نرصد في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 يونيو 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

12.5876 جنيه شراء.

12.6245 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

12.58 جنيه شراء.

12.61 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

12.58 جنيه شراء.

12.61 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

12.58 جنيه شراء.

12.61 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك القاهرة

12.58 جنيه شراء.

12.61 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

12.53 جنيه شراء.

12.62 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

12.52 جنيه شراء.

12.61 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند0.266 دولار أمريكي لكل ريال سعودي .

أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري

دولار أمريكى

47.2136 جنيه شراء.

47.3494 جنيه بيع.

يورو

51.0568 جنيه شراء.

51.2226 جنيه بيع.

جنيــه إسترليـنى

60.0084 جنيه شراء.

60.1858 جنيه بيع.

دولار كنـدى

34.4172 جنيه شراء.

34.5263 جنيه بيع.

كرون دانمركى

6.8456 جنيه شراء

6.8660 جنيه بيع.

كرون نرويجى

4.4737 جنيه شراء.

4.4875 جنيه بيع.

كرون ســويدى

4.4390 جنيه شراء.

4.4531 جنيه بيع.

فرنك سويسرى

52.0604 جنيه شراء.

52.2159 جنيه بيع.

100 ين يابانى

30.0858 جنيه شراء.

30.1781 جنيه بيع.

دينــار كويتى

153.8152 جنيه شراء.

154.3080 جنيه بيع.

درهم إماراتي

12.8521 جنيه شراء.

12.8926 جنيه بيع.

دولار اســـترالى

31.2365 جنيه شراء.

31.3311 جنيه بيع.

دينــار البحــرين

125.2183 جنيه شراء.

125.5952 جنيه بيع.

ريـــال عمـــانى

122.6167 جنيه شراء.

122.9855 جنيه بيع.

ريـــال قطــــرى

12.9494 جنيه شراء.

12.9931 جنيه بيع.

دينـار أردنـى

66.4980 جنيه شراء.

66.8777 جنيه بيع.

يوان صينى

6.5242 جنيه شراء.

6.5443 جنيه بيع.

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