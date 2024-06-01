الكشف على 1704 مرضى بقافلة طبية ببرج العرب في الإسكندرية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية على مدار يومين بالوحدة الصحية بقرية أبو زهرة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، والتي تبعد 24 كم عن أقرب مستشفي (برج العرب المركزي).

وأوضحت الدكتورة غادة ندا- وكيل صحة الإسكندرية، أن القافلة ضمت 10 تخصصات ( باطنة - أطفال - أسنان - أنف وأذن - جراحة - عظام - نسا - تنظيم أسرة - جلدية - رمد ) وشارك فيها 59 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1704 مرضى من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 12 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي- منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية إنه تم خلال القافلة إجراء 223 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و112 تحليلًا بمعمل الطفيليات و11 أشعة سينية علاوة على فحص 215 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 559 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

‏‎وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

القوافل الطبية بشهر يونيو

وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية خمسة قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر يونيو وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يوم ( 2-3 يونيو) قافلة طبية بوحدة بنجر 3 بنطاق مركز ومدينة برج العرب،وتقام أيضًا يومي (4-5 يونيو) قافلة طبية بوحدة بنجر ٥ بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتقام يومي (9-10 يونيو)قافلة طبية بوحدة الوفاء بنطاق حي العامرية، وتقام يومي (23-24 يونيو)قافلة طبية بوحدة بنجر14 بنطاق مركز ومدينة برج العرب،

وتختتم مديرية الصحة شهر يونيو بقافلة طبية يومي (25-26 يونيو) قافلة طبية بوحدة ابوصير بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

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