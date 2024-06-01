السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الكونتينر" يعرض خطوات صناعة ضفائر كهرباء السيارات من داخل مصنع "سوميتومو"

الكونتينر
الكونتينر

عرض برنامج الكونتينر الذي يقدمه الفنان أحمد داوود عبر قناة dmc، خطوات صناعة ضفائر السيارات من داخل مصنع "سوميتومو". 

ومن جانبه، قال المهندس أحمد غازي، مدير مصنع سوميتومو إلكتريك، إن مصنع الكابلات هو المصنع الوحيد الذي يعمل على تصنيع ضفائر السيارات، كما يعتبر مصنع بورسعيد هو المصنع الوحيد في سوميتومو الذي يمتلك جزء خاص بصناعة الكابلات بجانب صناعة الضفائر الموجودة في أي مصنع ضفائر في العالم. 

وأوضح أن خطوات تصنيع ضفائر السيارات تتم على ثلاث مراحل داخل الكابلات،  المرحلة الأولى هي مرحلة السحب، فيها تكون المادة الخام للنحاس تأتي إلى المصنع بقطر حوالي 3 ملليمتر، ومن ثم نبتدأ في تصغير قطر النحاس بحسب الاستخدامات المطلوبة.

وتابع: “المرحلة الثانية هي مرحلة البانشينج، وفيها يتم عمل تويستينج للشعيرات الرفيعة الدقيقة، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة العزل، وفيها يتم إضافة المادة العازلة”.

برنامج الكونتينر ضفائر كهرباء السيارات أحمد داوود مصنع سوميتومو سوميتومو الكتريك

مواد متعلقة

بكري: الإخوان الإرهابية دخلوا البلد في نفق مظلم والكهرباء كانت بتقطع بالـ12 ساعة

نصيحة المخرج الكبير "يوسف إدريس" لخالد يوسف في بداية حياته المهنية

خالد يوسف: نهاية الأفلام هي أكثر شيء يهمني في صناعة السينما لهذا السبب

خالد يوسف: "حين ميسرة" أنجح أفلامي ولم أخيب أبدًا ظن الجمهور

أمجد الوكيل: جميع الوحدات بالضبعة دخلت مرحلة الإنشاءات الكبرى

ضياء حلمي: يوجد 140 شركة صينية في مصر تنفذ المشروعات القومية

رمضان عبدالرازق: القصص القرآنى يُلخص للمسلم تفاصيل الحياة السوية

أستاذ نظم معلومات يوضح أفضل الطرق للاستفادة من الذكاء الاصطناعى

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

مصدر أمنى يعلن موعد انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب لإنهاء تراخيص الإقامة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ما هى شرائح الكهرباء التى لن يتم رفع الدعم عنها؟ (فيديو)

كتائب القسام تنشر تفاصيل أولية عن عملية الأسر فى جباليا: "أوقعناهم قتلى"

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية وباقي المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين