"الكونتينر" يعرض خطوات صناعة ضفائر كهرباء السيارات من داخل مصنع "سوميتومو"

عرض برنامج الكونتينر الذي يقدمه الفنان أحمد داوود عبر قناة dmc، خطوات صناعة ضفائر السيارات من داخل مصنع "سوميتومو".

ومن جانبه، قال المهندس أحمد غازي، مدير مصنع سوميتومو إلكتريك، إن مصنع الكابلات هو المصنع الوحيد الذي يعمل على تصنيع ضفائر السيارات، كما يعتبر مصنع بورسعيد هو المصنع الوحيد في سوميتومو الذي يمتلك جزء خاص بصناعة الكابلات بجانب صناعة الضفائر الموجودة في أي مصنع ضفائر في العالم.

وأوضح أن خطوات تصنيع ضفائر السيارات تتم على ثلاث مراحل داخل الكابلات، المرحلة الأولى هي مرحلة السحب، فيها تكون المادة الخام للنحاس تأتي إلى المصنع بقطر حوالي 3 ملليمتر، ومن ثم نبتدأ في تصغير قطر النحاس بحسب الاستخدامات المطلوبة.

وتابع: “المرحلة الثانية هي مرحلة البانشينج، وفيها يتم عمل تويستينج للشعيرات الرفيعة الدقيقة، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة العزل، وفيها يتم إضافة المادة العازلة”.