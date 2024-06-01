السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الشعب الجمهورى" بسوهاج يفتتح معرضا للسلع الغذائية ضمن مبادرة "مع الناس"

الافتتاح
الافتتاح

افتتح حزب الشعب الجمهوري بسوهاج، اليوم السبت، معرضا جديدا لبيع المنتجات الغذائية بمدينة سوهاج ضمن مبادرة "مع الناس" التى أطلقها الحزب، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضمن سلسلة معارض يعمل الحزب على افتتاحها الفترة المقبلة فى أماكن مختلفة بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الأمانة المركزية وتحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والمهندس محمد عويضة، أمين الحزب والنائب نشأت فؤاد عباس، أمين التنظيم وبحضور النائبة نانسى نعيم والمهندس محمد ابراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج والأستاذ هلال زكى رئيس مدينة سوهاج وعلى لطفى، رئيس حى شرق سوهاج وعدد كبير من أعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمناء المراكز والتنظيم.

من جانبه، أكد المهندس محمد عويضة، أمين الحزب، على توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات، وبالأسعار المناسبة بالمعرض، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك فى إطار رؤية الحزب بضرورة المشاركة المجتمعية مع الناس فى الشارع المصرى.

وفى سياق متصل، أضافت النائبة نانسى نعيم  عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بسوهاج أنه تم اليوم افتتاح معرض " مع الناس " أمام استاد سوهاج الرياضى" بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن المعرض يضم مختلف أنواع السلع الغذائية عالية الجودة، وبأسعار مناسبة من السلع الأساسية كـ " الأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة،..الخ "، وكافة مستلزمات الأسرة.

وعقب الافتتاح، قدم المهندس محمد عويضة، أمين الحزب الشكر نيابة عن النواب ووأعضاء هيئة مكتب محافظة سوهاج، الشكر للواء طارق الفقى، محافظ سوهاج لدعمه المستمر لكافة الأنشطة التى يقوم بها الحزب لخدمة المواطن السوهاجى.

كما وجه الشكر للمهندس محمد ابراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج وهلال زكى رئيس مجلس مدينة سوهاج وعلى لطفى رئيس حى شرق لمشاركتهم اليوم فى افتتاح المعرض ومساندتهم للحزب فى تدشين المعرض لخدمة أهالى سوهاج.

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بمدينة سوهاج مبادرة مع الناس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج المهندس محمد عويضة

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