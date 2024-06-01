سوسن بدر تشكر قيادات "المتحدة" خلال احتفالية عرض "أم الدنيا 2"

أعربت الفنانة القديرة سوسن بدر، عن فخرها وسعادتها البالغة، بعرض أول حلقتين من العمل الدرامي الوثائقي الجديد "أم الدنيا 2"، داخل كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بالتزامن مع ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، التى تقام حاليا بالكنيسة ويترأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقالت سوسن بدر خلال كلمتها: سعيدة جدا وفخورة بالتواجد في هذا المكان المبارك للاحتفال بدخول العائلة المقدسة لمصر وعرض حلقتي من مسلسل أم الدنيا.

كما وجهت الشكر لكل من الدكتور أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزير الاستثمار السابق، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشوى جاد الحق رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT، وقداسة البابا تواضروس الثاني لاهتمامه وتقديره بالعمل الوثائقي.

وأكدت بدر، على تقديرها للدور الكبير الذي تبذله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تقديم العديد من الأعمال الفنية والثقافية والوثائقية المهمة التى تسهم فى تنمية عقول الأجيال الجديدة.

احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر

وتقام احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، حاليا، داخل كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور نخبة كبيرة من السفراء والوزراء والقديسين والفنانين، فى مقدمة هؤلاء اشرف سلمان رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنانة سوسن بدر والمخرج محمود رشاد، نشوى جاد الحق الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الرقمية‏، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانين فردوس عبدالحميد، والمخرج محمد فاضل، وأنوشكا، وبوسي، وسوزان نجم الدين وبوسي، وبسمة، وعدد كبير من المسؤولين والإعلاميين.

تفاصيل مسلسل أم الدنيا 2

ويعد مسلسل أم الدنيا 2، أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية ضمن سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها المنصة بشكل حصري للجمهور خلال الفترة الماضية، وتتناول أحداث الجزء الثاني بالتفصيل تاريخ مصر الفرعوني والقبطي والإسلامي، وقصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، ويتكون من 10 حلقات بواقع حلقتين كل اسبوع، وتشارك الفنانة سوسن بدر في السلسلة الوثائقية "أم الدنيا" بالتعليق الصوتي بطريقة مشوقة وبسيطة؛ حتى يستوعب الجمهور تاريخ مصر وعظمة حضارتها القديمة، وهو من تأليف وإخراج محمود رشاد.