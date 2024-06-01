السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سوسن بدر تشكر قيادات "المتحدة" خلال احتفالية عرض "أم الدنيا 2"

سوسن بدر
سوسن بدر

أعربت الفنانة القديرة سوسن بدر، عن فخرها وسعادتها البالغة، بعرض أول حلقتين من العمل الدرامي الوثائقي الجديد "أم الدنيا 2"، داخل كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بالتزامن مع ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، التى تقام حاليا بالكنيسة ويترأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقالت سوسن بدر خلال كلمتها: سعيدة جدا وفخورة بالتواجد في هذا المكان المبارك للاحتفال بدخول العائلة المقدسة لمصر وعرض حلقتي من مسلسل أم  الدنيا.

كما وجهت الشكر لكل من الدكتور أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزير الاستثمار السابق، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشوى جاد الحق رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT، وقداسة البابا تواضروس الثاني لاهتمامه وتقديره بالعمل الوثائقي.

وأكدت بدر، على تقديرها للدور الكبير الذي تبذله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تقديم العديد من الأعمال الفنية والثقافية والوثائقية المهمة التى تسهم فى تنمية عقول الأجيال الجديدة.

احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر

وتقام احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، حاليا، داخل كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور نخبة كبيرة من السفراء والوزراء والقديسين والفنانين، فى مقدمة هؤلاء اشرف سلمان رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنانة سوسن بدر والمخرج محمود رشاد، نشوى جاد الحق الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الرقمية‏، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانين فردوس عبدالحميد، والمخرج محمد فاضل، وأنوشكا، وبوسي، وسوزان نجم الدين وبوسي، وبسمة، وعدد كبير من المسؤولين والإعلاميين.

تفاصيل مسلسل أم الدنيا 2

ويعد مسلسل أم الدنيا 2، أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية ضمن سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها المنصة بشكل حصري للجمهور خلال الفترة الماضية، وتتناول أحداث الجزء الثاني بالتفصيل تاريخ مصر الفرعوني والقبطي والإسلامي، وقصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، ويتكون من 10 حلقات بواقع حلقتين كل اسبوع، وتشارك الفنانة سوسن بدر في السلسلة الوثائقية "أم الدنيا" بالتعليق الصوتي بطريقة مشوقة وبسيطة؛ حتى يستوعب الجمهور تاريخ مصر وعظمة حضارتها القديمة، وهو من تأليف وإخراج محمود رشاد.

سوسن بدر ام الدنيا 2 العمل الدرامي الوثائقي الجديد أم الدنيا 2 سوسن بدر تشيد بـ أم الدنيا 2 وتوجه الشكر لقيادات المتحدة والبابا تواضروس الثاني سوسن بدر تشيد بـ أم الدنيا 2 احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

مصدر أمنى يعلن موعد انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب لإنهاء تراخيص الإقامة

ياسمين عبد العزيز فاجأت أحمد العوضي.. تطورات جديدة في علاقة الثنائي (فيديو)

ما هى شرائح الكهرباء التى لن يتم رفع الدعم عنها؟ (فيديو)

4 محافظات.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين