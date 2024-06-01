السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدينتي تستضيف نهائي الدورى المصرى للجولف 2024

جريدة الدستور

استضاف نادي مدينتي للجولف فعاليات نهائى الدورى المصرى للجولف 2024 للعام الثالث على التوالي. وشهدت البطولة منافسات قوية بين 72 لاعبًا يمثلون 9 أندية، هي مدينتي والاسكندرية الرياضي والجزيرة وبالم هيلز ونيو جيزة واليجريا والسخنة والقطامية هايتس وديونز. وتوج نادي الإسكندرية الرياضي بالبطولة، وجاء نادي مدينتي للجولف في المركز الثاني، فيما جاء نادي بالم هيلز بالمركز الثالث.

يُشار إلى أن نادي مدينتي للجولف استضاف خلال شهر مايو الماضي بطولتين لعلامات تجارية عالمية، وهي "هيشتر باريس" و"مرسيدس ماسترز"، ليكون نادي مدينتي للجولف وجهة للعلامات التجارية العالمية.  ويتميز نادي مدينتي للجولف - أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى - بتصميم عالمي وضعه روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم، ما ترتب عليه اختيار نادي مدينتي للجولف كأفضل ملعب جولف في أفريقيا لعام 2023 متفوقا على أكثر من 900 ملعبًا داخل القارة السمراء، فضلا عن فوزه بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر لثلاث أعوام متتالية ( 2021 / 2022 / 2023). بالإضافة إلى ذلك، فإن نادي مدينتي للجولف مرشح للحصول على أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا لعام 2024، ومرشح أيضًا لأفضل كلوب هاوس في العالم لعام 2024.

ونجح نادي مدينتي للجولف في استضافة العديد من البطولات الرسمية المحلية والدولية، كان أبرزها بطولة سلسلة الجولة الأسيوية لمحترفي الجولف "الآشيان تور"، وهي من أكبر البطولات العالمية للجولف، بالإضافة إلى بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولف "مينا تور"، ما يسهم بشكل كبير في جذب السياحة الرياضية إلى مصر.

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