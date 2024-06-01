رسميًا.. نادي الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل علي مبخوت

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي رحيل لاعبه وأسطورة الكرة الإماراتية، علي مبخوت، هداف الفريق، بعد مسيرة امتدت 16 عامًا مع النادي.

ويلعب علي مبخوت ضمن صفوف فريق الجزيرة منذ تصعيده من فريق تحت 17 عامًا بالنادي في صيف 2008.

نادي الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل علي مبخوت

ونشر النادي بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "إكس" جاء نصه كالآتي: يعلن نادي الجزيرة أن مباراة الفريق الأول أمام العين، المقامة في الساعة 7:45 من مساء يوم غد الأحد في ملعب محمد بن زايد، ستكون الاخيرة للهداف وأسطورة النادي والكرة الإماراتية علي مبخوت الهاجري بقميص فريق الجزيرة".

وأضاف البيان: "ويتوجه النادي بالشكر لمبخوت على إسهاماته الكبيرة في إنجازات فخر أبوظبي، ويتمنى له كل التوفيق والنجاح".

وساهم علي مبخوت في تتويج فريقه بلقب الدوري الإماراتي في موسمي 2016-2017، و2020-2021.

كما حصد مبخوت جائزة هداف الدوري الإماراتي مرتين وهداف دوري أبطال آسيا مرة، وهداف كأس الخليج العربي مرتين.

ولعب علي مبخوت 350 مباراة بقميص فريق الجزيرة منذ تصعيده للفريق الأول وسجل 231 هدفًا وصنع 93 لزملائه.

وأجاد مبخوت اللعب في جميع مراكز الهجوم خلال مسيرته، بجانب مركزه الرئيسي كمهاجم صريح.

ومثل علي مبخوت المنتخب الإماراتي في مرحلتي تحت 17، و20 عامًا والمنتخب الأولمبي، قبل أن يبدأ تمثيل المنتخب الإماراتي الأول في 15 نوفمبر 2009 وكانت أولى مبارياته ودية ضد منتخب التشيك، ومنذ ذلك الحين شارك في 97 مباراة وسجل 73 هدفًا وصنع 6 لزملائه في المنتخب.

ويحتل نادي الجزيرة الإماراتي المركز التاسع في ترتيب بطولة الدوري الإماراتي للمحترفين برصيد 32 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق البطائح صاحب المركز الثامن، في البطولة التي حقق نادي الوصل لقبها بتصدره الترتيب برصيد 64 نقطة.