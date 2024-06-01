إيمان زهران: مقترح بايدن لوقف الحرب في غزة لكسر العزلة السياسية على إسرائيل

علقت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مقترح بايدن لوقف الحرب في غزة محاولة لكسر العزلة السياسية المفروضة على إسرائيل.

وأضافت أن هناك ترحيب أممي أوروبي بالمقترح الأمريكي الذي أعلنه الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار وعودة الأسرى الإسرائيليين.

وأشارت إلى أن الجانب الأمريكي يقصد إنهاء حالة الاحتقان الموجودة وكيفية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولكن الأمر الأرجح هو كسر العزلة علي إسرائيل.