الفقي يكشف حجم الدين المحلي والخارجي وتحقيق فائض أولي في الموازنة الجديدة

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه تم وضع سقف للدين العام للدولة في الموازنة العامة الجديدة، بحيث لا يزيد عن 96.4% من الناتج المحلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدين الحكومي وديون الهيئات العامة الاقتصادية والبنوك العامة وقطاع الأعمال العام، والشركات القابضة المملوكة للدولة لن يتجاوز 96.4% من الناتج المحلي، بقيمة 16 تريليون جنيه.

حجم الدين الخارجي

وأوضح أن حجم الدين الخارجي 168 مليار دولار، لافتًا إلى أن العام القادم مطلوب سداد 21 مليار دولار، بينما العام المنصرم كان الأصعب حيث كان مطلوب سداد 32 مليار دولار دين خارجي، وتم سدادهم بالكامل.

وأشار إلى تحقيق فائض أولي يقدر بنحو 600 مليار جنيه، سيتم استخدامه لسداد بعض من الديون المحلية والأجنبية.

ونوه إلى أن نصف حصيلة برنامج الطروحات الحكومية سيتم توجيهها لسداد الديون الخارجية.

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