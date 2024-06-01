السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث: مقترح بايدن يمثل تغيرا فى التعامل الأمريكى مع الحرب الإسرائيلية على غزة

بايدن
بايدن

علق الباحث محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مقترح بايدن يمثل تغيرا في التعامل الأمريكي مع الحرب الإسرائيلية على غزة

وأضاف أن هناك ترحيبا أمريكيا أوروبيا بمقترح الرئيس الأمريكي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أن هذا الترحيب يدعو لكي يعم السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هناك ضغطا علي إسرائيل من أجل وقف إطلاق نار في قطاع غزة، موضحًا أن هذا الطرح من الأساس نتيجة ترتيب بين الإدارة الأمريكية والإسرائيلية، وهذا الطرح من إسرائيل ولكن على لسان أمريكا.

مقترح الرئيس الأمريكي غزة اكسترا نيوز محمد فوزي جو بايدن

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