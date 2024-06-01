خبير شئون إسرائيلية: حكومة نتنياهو غير جاهزة لوقف الحرب.. وصفقة التبادل غير مضمونة

قال أمير مخول، خبير الشؤون الإسرائيلية، إننا على أعتاب انفراجة حقيقية على ما يبدو من المشاهد التي نراها قبول المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس سواء قبول شعبي من الإسرائيليين أو من أعضاء مجلس الحرب.

وأضاف "مخول"، عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لايزال المخطط صعب تنفيذه من قبل إسرائيل، حيث إن صفقة تبادل المحتجزين غير مضمونة وإسرائيل غير جاهزة لوقف الحرب.

وأشار إلي أن كل ما يحدث من التطورات سببه الفشل الذريع لبنيامين نتنياهو وحكومته، الأمر الذي يصعب تنفيذ المراحل الثلاث التي أشار إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونوه بأن المعارضة الإسرائيلية حاليا غير قادرة على الإطاحة بنتنياهو، مؤكدًا أن البدائل لنتنياهو غير قوية ويعتمدون على الحشد الشعبي في الداخل الإسرائيلي.