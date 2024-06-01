الأهلي يوافق على مواجهة أهلي جدة في اعتزال "خالد مسعد"

كشف نصار الظاهري، رئيس جمعية رعاية اللاعبين القدامى في مدينة جدة السعودية، عن موافقة الأهلي المصري على المشاركة في حفل اعتزال خالد مسعد وذلك في مباراة ودية ستجمع بين الفريقين.

وكان لاعب أهلي جدة قد اعتزل كرة القدم عام 2004 لينتظر 20 عامًا قبل أن يتم تنظيم مباراة تكريمية له.

وقال الظاهري في المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة الرياضية السعودية " الأهلي المصري لم يتأخر دقيقة واحدة عن الموافقة على المشاركة في حفل اعتزال خالد مسعد".

وأشار إلى أنه سيتم كشف تفاصيل تلك المباراة الودية بعد شهر حيث لم يتم تحديد الموعد حتى الآن.

وسبق أن شارك النادي الأهلي بشكل دائم في مهرجان اعتزال نجوم كرة القدم السعودية، حيث سبق أن واجه الهلال في تكريم عبد الله الشريدة والشباب في تكريم فؤاد أنور والقادسية في تكريم غازي عسيري.

ولعب خالد مسعد بقميص أهلي جدة قبل أن ينتقل إلى الغريم الاتحاد حتى اعتزل عام 2004.

ويملك خالد مسعد مسيرة دولية مميزة مع منتخب السعودية، حيث شارك في 115 مباراة دولية أبرزها 6 مباريات في كأس العالم 1994 و1998.

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