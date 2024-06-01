برلمانية: عودة جلسات الحوار الوطنى فرصة قوية لتعزيز مواجهة تحديات الأمن القومى

أشادت النائبة هناء انيس رزق الله، عضو مجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، باستئناف مجلس أمناء الحوار الوطنى جلساته، اليوم السبت، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المهمة، من بينها موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية، نظرًا للأوضاع الخطيرة التى خلقها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة.

ووصفت «هناء انيس رزق الله »، في بيان لها، أن استئناف جلسات الحوار الوطنى يعد كمنصة حيوية للتباحث والتشاور بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية فى البلاد.

وشددت عضو مجلس النواب علي أن عودة جلسات الحوار الوطنى تعتبر فرصة قوية لتعزيز الاصطفاف الوطنى لمواجهة تحديات الأمن القومى بمفهومه الشامل، والذى يهدف فى الأساس إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعى والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشارت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن استئناف جلسات الحوار الوطنى يأتى فى توقيت بالغ الأهمية فى ظل التحديات الإقليمية التى تهدد الأمن القومى المصرى.

وأضافت أن مجلس أمناء الحوار الوطنى سيحدد أولويات المرحلة الراهنة فى ضوء العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، بما يتيح التوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة لمواجهة تداعيات ذلك العدوان وحماية الأمن القومى المصرى وسيادة مصر على أراضيها، ودعم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة فى إقامة دولته المستقلة، والتصدى بكل حسم لأى مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولات التهجير القسرى للفلسطينيين خارج أراضيهم.