رئيس موازنة النواب: 50% مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحصيلة الضريبية زادت في الموازنة العامة الجديدة، بسبب الميكنة، مؤكدًا أن أسعار الضريبة لم تتغير ولا توجد زيادة في الضرائب.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحصيلة الضريبية زادت لاتساع مظلة الضرائب بسبب الميكنة، مؤكدًا أنه لا أعباء ضريبية جديدة في الموازنة العامة.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من حياة كريمة تنتهي سبتمبر القادم، بتكلفة بلغت 350 مليار جنيه، أما المرحلة الثانية تبدأ 1 يوليو القادم، ومرصود لها 150 مليار جنيه لمدة عام واحد.

وأشار إلى أن مصر خسرت 3.5 مليار دولار من دخل قناة السويس في العام المالي الحالي الذي ينتهي 30 يونيو بسبب توترات البحر الأحمر.

وكشف أن حجم الاستثمارات العامة للعام المالي الجديد 2 تريليون جنيه مصري، 50% منها استثمارات الدولة، والـ50% مشاركة القطاع الخاص بقيمة تريليون جنيه.

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