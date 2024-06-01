يصنع ضفائر الكهرباء لأكبر ماركات سيارات في العالم.. تعرف على نشأة "مصنع سوميتومو"

قال الفنان أحمد داوود، إن مصنع سوميتومو يصمم ويصنع ضفائر الكهرباء لأكبر ماركات السيارات في العالم، معقبا: "المصنع ياباني، لكن المهندسين والعمال والموظفين مصريين".

وقال أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة سوميتومو خلال لقاءه ببرنامج "الكونتينر" المذاع عبر قناة dmc، أن سوميتومو هي شركة عمرها 400 سنة، وهي شركة أنشأت في اليابان لأسرة تسمى "سوميتومو"، وهذه الأسرة بدأت تستخلص النحاس من الجبال في اليابان، ومن ثم تطور الأمر بعد ذلك، حتى قامت هذه الشركة بتطويع النحاس لاستخدامات أخرى، كما يوجد قطاع آخر داخل هذه الشركة يسمى قطاع صناعة السيارات، كما يوجد قطاع الصناعات المغذية للسيارات والتي من ضمنها الضفائر الكهربائية.

وأشار إلى أن ضناعة الضفائر الكهربائية تتبع الشركة الأم في اليابان المسؤولة عن هذه الصناعة في العالم كله.