السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يصنع ضفائر الكهرباء لأكبر ماركات سيارات في العالم.. تعرف على نشأة "مصنع سوميتومو"

جريدة الدستور

قال الفنان أحمد داوود، إن مصنع سوميتومو يصمم ويصنع ضفائر الكهرباء لأكبر ماركات السيارات في العالم، معقبا: "المصنع ياباني، لكن المهندسين والعمال والموظفين مصريين". 

وقال أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة سوميتومو  خلال لقاءه ببرنامج "الكونتينر" المذاع عبر قناة dmc، أن سوميتومو هي شركة عمرها 400 سنة،  وهي شركة أنشأت في اليابان لأسرة تسمى "سوميتومو"، وهذه الأسرة بدأت تستخلص النحاس من الجبال في اليابان، ومن ثم تطور الأمر بعد ذلك، حتى قامت هذه الشركة بتطويع النحاس لاستخدامات أخرى، كما يوجد قطاع آخر داخل هذه الشركة يسمى قطاع صناعة السيارات، كما يوجد قطاع الصناعات المغذية للسيارات والتي من ضمنها الضفائر الكهربائية. 

وأشار إلى أن ضناعة الضفائر الكهربائية تتبع الشركة الأم في اليابان المسؤولة عن هذه الصناعة في العالم كله.

 

مصنع سوميتومو برنامج الكونتينر أحمد داوود صناعة الضفائر الكهربائية

مواد متعلقة

بكري: الإخوان الإرهابية دخلوا البلد في نفق مظلم والكهرباء كانت بتقطع بالـ12 ساعة

نصيحة المخرج الكبير "يوسف إدريس" لخالد يوسف في بداية حياته المهنية

خالد يوسف: نهاية الأفلام هي أكثر شيء يهمني في صناعة السينما لهذا السبب

خالد يوسف: "حين ميسرة" أنجح أفلامي ولم أخيب أبدًا ظن الجمهور

أمجد الوكيل: جميع الوحدات بالضبعة دخلت مرحلة الإنشاءات الكبرى

ضياء حلمي: يوجد 140 شركة صينية في مصر تنفذ المشروعات القومية

رمضان عبدالرازق: القصص القرآنى يُلخص للمسلم تفاصيل الحياة السوية

أستاذ نظم معلومات يوضح أفضل الطرق للاستفادة من الذكاء الاصطناعى

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

مصدر أمنى يعلن موعد انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب لإنهاء تراخيص الإقامة

ياسمين عبد العزيز فاجأت أحمد العوضي.. تطورات جديدة في علاقة الثنائي (فيديو)

ما هى شرائح الكهرباء التى لن يتم رفع الدعم عنها؟ (فيديو)

4 محافظات.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين