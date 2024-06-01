السبت 01 يونيو 2024
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نائبتا "التنسيقية" أميرة صابر ومرثا محروس تشاركان ضمن وفد مجلس النواب في زيارته للمجر

جريدة الدستور

شاركت النائبة أميرة صابر، والنائبة مرثا محروس، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن وفد مجلس النواب، في زيارته الرسمية إلى بودابست عاصمة جمهورية المجر، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وكان في استقبال الوفد، السفير محمد الشناوي، سفير مصر في المجر.

من جانبهما، أكدتا نائبتا التنسيقية خلال اللقاءات المتعددة، على الدور المحوري الذي تقوم به مصر لضمان أمن واستقرار المنطقة خاصة في ظل تصاعد حدة ووتيرة الصراع في الإقليم، كما تطرقتا إلى ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأهمية التعاون الأوروبي المصري في ظل رئاسة دولة المجر الوشيكة للاتحاد الأوروبي.

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كما أشارتا إلى إمكانية تعزيز فرص تبادل الخبرات والتعاون في المجالات العلمية والثقافية، واستعرضتا تجربة الدولة المصرية في تمكين الشباب والمرأة المصرية وترسيخ مبدأ المواطنة تشريعيًا ومجتمعيًا، وقدمتا عددًا من المقترحات من أجل تبادل الخبرات بين الشباب وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة على الصعيد البرلماني.

يذكر أن العلاقات المصرية المجرية تشهد توطيدًا مستمرًا وتفاهمًا كبيرًا حول عدد من الموضوعات، في قلبها التموضع الجيوسياسي وكيفية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين في خضم هذه الصراعات، وتعزيز فرص التنمية والتبادل الاقتصادي والتقني في مختلف المجالات الصناعية وغيرها.

والتقى وفد مجلس النواب المصري، خلال الزيارة كلًا من، تاماش شويوك، رئيس جمهورية المجر، وذلك بالقصر الرئاسي، ولاسلو كوفر، رئيس البرلمان المجري، والمستشار الدكتور جولت شامين نائب رئيس مجلس الوزراء المجري.

واختتم الوفد المصري زيارته بمدينة "سيكشفهيرفار"، وكان في استقبالهم وفد من الحكومة المجرية برئاسة اندراش شير، عمدة المدينة.

تأتي هذه الزيارة لتعزيز سبل التعاون بين البلدين وتفعيل دور جمعية الصداقة البرلمانية المصرية المجرية، والتي تضم في عضويتها النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

النائبة أميرة صابر مرثا محروس مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب بودابست المجر

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