أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 2 يونيو 2024

مع بداية شهر يونيو لعام 2024 لم تتحرك أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت عن الأسعار التي تم البيع والشراء بها خلال شهر مايو كاملًا وربما أبريل أيضًا.

وننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء اليوم الأحد 2 يونيو 2024، وسعر الحديد والأسمنت وفق الأسعار المتداولة من أرض المصنع للتجار والموزعين.

سعر الحديد اليوم في مصر

سعر حديد بشاى 41،000 جنيه.

سعر حديد العتال 39،000 جنيه

سعر حديد المعادى 38،000 جنيه.

سعر حديد الكومى 38،000 جنيه.

سعر حديد المراكبى 41،000 جنيه.

سعر حديد عطيه 38،500 جنيه.

سعر حديد العشري 37،500 جنيه.

سعر حديد الجيوشي 39،000 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل 38،000 جنيه.

سعر حديد بيانكو 38،000 جنيه.

سعر حديد المصريين 41،000 جنيه.

سعر حديد سرحان 38،000 جنيه.

سعر حديد عز اليوم

استقر سعر حديد عز للموزع عند 40،700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، والسعر الاسترشادي لبيع تجار الجملة استقر عند 41،718 جنيه للطن تسليم أرض المخزن، وكذلك الحال بالنسبة لـلسعر الاسترشادي لبيع تجار التجزئة للمستهلك 42،165 جنيه للطن تسليم أرض المخزن.

سعر الأسمنت

سعر أسمنت المعلم 1،980 جنيه.

سعر اسمنت السهم 1،950 جنيه.

سعر أسمنت الفهد 1،940 جنيه.

سعر أسمنت وادي النيل 1،950 جنيه.

سعر العسكري بني سويف 1،960 جنيه.

سعر أسمنت المسلح 2،020 جنيه.

سعر جنوب الوادي 1،960 جنيه.

سعر أسمنت المخصوص 2،010 جنيه.

سعر أسمنت السويس 2،020 جنيه.

سعر أسمنت السويدي 2،140 جنيه.

سعر أسمنت العسكري 1،950 جنيه.

سعر أسمنت النصر 1،990 جنيه.

سعر أسمنت سيناء 42.5 1،950 جنيه.

سعر أسمنت حلوان 2،020 جنيه.

سعر أسمنت المنيا 2،000 جنيه.

سعر أسمنت المهندس 2،100 جنيه.

سعر أسمنت تايتان 2،030 جنيه.

سعر أسمنت المصري 2،000 جنيه.

سعر أسمنت الممتاز 2،100 جنيه.

سعر أسمنت التعمير 2،030 جنيه.

سعر أسمنت الصعيد 1،990 جنيه.

سعر أسمنت أسيوط 2،150 جنيه.

سعر أسمنت المصريين 2،060 جنيه.

سعر أسمنت العامرية عادة 2،195 جنيه.

سعر أسمنت البرج 2،210 جنيه.

سعر أسمنت الماكس 2،260 جنيه.

سعر أسمنت النهضة 2،270 جنيه.

سعر أسمنت أسوان 2،180 جنيه.

سعرأسمنت السد العالي 2،170 جنيه.

سعر أسمنت قنا 2،310 جنيه.

سعر الرمل والزلط