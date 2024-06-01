أستاذ علوم سياسية يحلل تداعيات تراجع شعبية بايدن واستراتيجية نتنياهو (فيديو)

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن طرح الإدارة الأمريكية لرؤية أو مقاربة للمفاوضات يُعَدُّ خطوة جيدة، بغض النظر عن دعمهم للجانب الإسرائيلي، ومع ذلك، يشهد الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعًا في شعبيته بشكل كبير، ويواجه صراعًا داخل حزبه وتحفظات حول أدائه والانتخابات المقبلة.

وأشار فهمي، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، إلى أن جميع الرؤساء الأمريكيين السابقين قدموا رؤى أو مقاربات لحل الصراع، كما يبدو أن بايدن اقتبس بعض الألفاظ من هذه الرؤى، وهو يسعى لترك بصمته قبل نهاية ولايته الحالية، وفي الخلفية، تتصاعد أهمية دعوة الصين لمؤتمر دولي للسلام، وكذلك دعوة روسيا، مما يجعل الإدارة الأمريكية تعيد التفكير في الأحداث الجارية.

وفيما يتعلق بإسرائيل، أوضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتبع استراتيجية الوقت، ويراهن على أن الأمريكيين سيختارون بين رئيس سيئ ورئيس أسوأ، كما يعتبر بايدن السيئ في نظره، بينما يعتبر ترامب الأسوأ.