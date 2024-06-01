السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"قصف جبهة" و"سينما 30" يختتمان الموسم المسرحي لقصور الثقافة

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عروض الموسم المسرحي بإقليم شرق الدلتا الثقافي، حيث شهد المركز الثقافي بكفر الشيخ العرض المسرحي "قصف جبهة" لفرقة دمياط القومية، ضمن برامج وزارة الثقافة.

 

تفاصيل عرض قصف جبهة

دارت أحداث المسرحية داخل مسرح قديم حيث تمتزج الأزمنة والأماكن لتحكي رحلة جلال المعداوي للوصول إلى عرض أفكاره وما وصل إليه في حياته.

الأجندة الأسبوعية لـ"قصور الثقافة".. عروض مسرح الطفل تجوب المحافظات

العمل تأليف وإخراج شريف صلاح الدين، تصميم إضاءة نور العباسي، أشعار أحمد سلامة، ألحان توفيق فودة، توزيع موسيقى عبد الله رجال، كيروجراف سلمى رزق، ديكور وملابس عبده عرابي، إسلام عبد الحافظ، مخرج منفذ أحمد الغزلاني، وبطولة أعضاء فرقة قومية دمياط المسرحية منهم ناصر البشوتي، هويدا مؤمن، عبده عرابي، محمد البحري، محمود الحفني، كريم العزبي، أحمد جمال، أمنية عيسى.

وكان مسرح المركز قد شهد أمس الأول العرض المسرحي "سينما 30" لفرقة قصر ثقافة كفر سعد المسرحية، تأليف محمود جمال، وإخراج عبد الله أبو النصر، ديكور وملابس محمد قطامش، أشعار د. طارق عمار، ألحان نبيل جرجس، دراما حركية د. أيمن علي، إضاءة عمرو الزغبي.

txt

صدور العدد الجديد من مجلة "مصر المحروسة" لـ"قصور الثقافة"

أحداث المسرحية تحكي عن حول حلم مخرج يتجسد في واقع عندما يتمنى أن يقوم بعمل فيلم ناطق للمرة الأولى في مصر ويتجه لقرية من قرى الشرقية في عام 1930 ليواجه صعاب من الإقطاعيين وعمدة القرية، ويواجه فوق ذلك انتشار الأمية وعدم إدراك أهمية الفن، وبالصبر والجلد يتولد داخل أهل القرية الموهبة وحب الفن وأهميته فيتعاملون معه بعد أن كان وسيلة لكسب بعض القروش إلى غذاء للروح والنفس، ويحتوي العرض على بعض مشاهد سينمائية تحاكي التاريخ والحاضر وحلم المستقبل، والعرض بطولة أحمد الشاذلي، سيد يوسف، أحمد شطا، محمد وحيد، مي الهندي، سيد سراج، منه أحمد، معتز أحمد بكري، أحمد محمد سليم، سعد محمد البسيوني.

حضر العرضين لجنة التحكيم المكونة من د. عبد الناصر جميل، المخرج محمد حجاج، والناقد أحمد هاشم، وهما إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

وقدم إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج 20 عرضا مسرحيا في هذا الموسم، حيث استقبل قصر ثقافة الزقازيق عروض محافظتي الشرقية والدقهلية، فيما استقبل المركز الثقافي بكفر الشيخ عروض محافظتي كفر الشيخ ودمياط، ضمن موسم مسرحي حافل لهيئة قصور الثقافة بجميع المحافظات.

78044e0f-c6dd-41f2-859c-4c7103e9ace3
78044e0f-c6dd-41f2-859c-4c7103e9ace3
3c4487ae-56a9-4473-9223-27f94e5c2625
3c4487ae-56a9-4473-9223-27f94e5c2625
f1b604d8-65b3-4637-8198-9728ab3d63d9
f1b604d8-65b3-4637-8198-9728ab3d63d9
الهيئة العامة لقصور الثقافة الموسم المسرحي عمرو البسيوني قصف جبهة فرقة دمياط القومية العرض المسرحي قصف جبهة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

مصدر أمنى يعلن موعد انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب لإنهاء تراخيص الإقامة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ما هى شرائح الكهرباء التى لن يتم رفع الدعم عنها؟ (فيديو)

كتائب القسام تنشر تفاصيل أولية عن عملية الأسر فى جباليا: "أوقعناهم قتلى"

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية وباقي المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين