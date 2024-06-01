القاهرة الإخبارية: إسرائيل تخشى من صراع متعدد الساحات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب تتصرف من جهة وكأنها غير مستعدة لدفع الثمن، ومن جهة ثانية تخشى من صراع متعدد الساحات؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وقبل قليل، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تقبل معظم ما جاء في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأن الخطة التي عرضها بايدن، تتيح لتل أبيب التأكد من تحقيق أهداف الحرب قبل الدخول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب وافقت على قبول 33 محتجزا حيا أو ميتا في المرحلة الأولى من صفقة التبادل وإنهاء الحرب في المرحلة الثانية.