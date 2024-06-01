السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ريليفو: فينسيوس جونيور عانى من الحمى قبل نهائى دورى أبطال أوروبا

فينسيوس جونيور
فينسيوس جونيور

كشفت تقارير صحفية عن مرض البرازيلي فينسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، قبيل مواجهة بروسيا دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

وتنطلق اليوم في تمام العاشرة مساءً مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي بالعاصمة الانجليزية لندن.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ريليفو، فإن فينسيوس جونيور تعرض لحمى شديدة خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أنه كان هناك شكوك تحيط به لمعرفة الظروف التي يمكن من خلالها المشاركة في المباراة.

وأشارت الشبكة إلى أن فيوسيوسن تلقى أدوية طبية من أجل المشاركة في المباراة، واستيقظ اليوم في حالة أفضل.

ويقود فينسيوس جونيور هجوم ريال مدريد في مباراة الليلة أمام بروسيا دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا، طالع تشكيل ريال مدريد من هنا.

وساهم فينسيوس جونيور في تأهل فريق ريال مدريد للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بشكل مباشر، بتسجيله في مرمى مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

ويعد فينسيوس جونيور ثاني لاعبي ريال مدريد الذين يتعرضون لإصابة بمرض قبيل مواجهة دورتموند، إذ سبقه الحارس الأوكراني أندري لونين، والذي أصيب بإنفلونزا ب، وتخلف بسببها عن اللحاق ببعثة الفريق التي سافرت إلى لندن يوم الخميس الماضي، والتحق بهم صباح اليوم. 

مسيرة فينسيوس جونيور الاحترافية 


ويلعب فينيسيوس جونيور ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ انضمامه من نادي فلامينجو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.


ولعب فينيسيوس جونيور 332 مباراة بقميص ريال مدريد وفريق فلامينجو البرازيلي، وسجل 96 هدفًا وصنع 80 لزملائه، ومنذ انضمامه لريال مدريد لعب فينيسيوس 263 مباراة مع الفريق وسجل 82 هدفًا وصنع 75.

 

ومثل فينيسيوس جونيور المنتخب البرازيلي في مختلف المراحل العمرية، ولعب أولى مبارياته بقميص المنتخب الأول في 11 سبتمبر 2019 في ودية ضد بيرو، ومنذ ذلك الحين لعب 28 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4 لزملائه.
 

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