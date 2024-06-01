تدشين مبادرة "توعية زائرينا شرف لمنسوبينا" لإثراء تجربة زائري المسجد النبوي

دشنت رئاسة الشوؤن الدينية بالمسجد النبوي، اليوم السبت، أكبر مبادرة لإثراء تجربة زائري المسجد النبوي تزامنا مع موسم الحج بعنوان "توعية زائرينا شرف لمنسوبينا" كنموذج معياري، لتقديم الخدمات الدينية، وتحقيق الأثر الإيجابي في نفوس زائري المسجد النبوي.

‎وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن المبادرة تأتي لخدمة زوار مسجد الرسول الكريم، وهو واجب عظيم، وشرف لمنسوبي وكالة المسجد النبوي، مشيرا إلى أن الرئاسة وضعت المبادرة كمرتكز محوري لمنطلقات الرئاسة وفق إستراتيجياتها؛ لإثراء تجربة الزائرين دينيا، وتهيئة البيئة التعبدية، وتقديم الخِدمات الدينية المثلى لزائري المسجد النبوي.

‎وتهدف مبادرة "توعية زائرينا شرف لمنسوبينا" إلى توثيق التواصل بين العاملين وزائري المسجد النبوي، بحملات يومية وإقامة العديد منها، والتي تصب في خدمتهم مع الإهداءات المناسبة لرسم السرور على محياهم والفرح لمقدمهم، وسعيا للارتقاء بالخدمات، وتحقيق ما يعين ضيوف الرحمن على أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة، وذلك لخدمة قاصدي وزائري الحرمين الشريفين.

وفي السياق، عززت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المنظومات التوعوية عبر تجويد المحتوى التوعوي وإتقان نشر قوالب المحتوى رقميا من خلال إعداد الخطط التنفيذية والتشغيلية المنظمة للعمل التوعوي، وأثمر ذلك بعشرين خدمة توعوية مقدمة لضيوف الرحمن من خلال ثلاثة مواقع رئيسية وهي مواقع ميدانية توعوية ثابتة في المنافذ البرية والجوية وصالات استقبال الحجاج والمراكز الميدانية التوعوية الموزعة في 7 مناطق.

وأوضح رئيس لجنة التوعية بالحج في الرئاسة أسامة بن سعود العمري، أن صفحة الحج والعمرة والزيارة الرقمية على موقع الرئاسة العامة تضم عدة خدمات تتمثل في الرسائل التوعوية الثابتة والمؤقتة، والمطويات والمقاطع الصوتية والمقاطع المرئية، والخرائط التوعوية التفاعلية بالإضافة إلى تطبيق مبرور، وهو تطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يقدم مواد توعوية بــ 15 لغة عالمية.

وأشار إلى أن منصات الشاشات التوعوية التفاعلية الثابتة تمكن المستفيد من الوصول إلى المحتوى التوعوي بعدة طرق من بينها الماسح الضوئي السريع (QR)، وتقنية NFC)، والشاشات التوعوية الإعلانية الكبرى في ساحة المسجد الحرام والشاشات التلفزيونية الذكية (سمارت) لعرض المحتوى التوعوي بأساليبه المتنوعة المقرؤة والمسموعة والمرئية، مضيفا أن من الخدمات كذلك المرشد التوعوي الرقمي (الرد الآلي) وهي خدمة رقمية تفاعلية عن طريق تقنية (Chat Bot) تمكن المستفيد من الاستفادة من المحتوى التوعوي دون تدخل بشري.