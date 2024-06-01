السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: إسرائيل سيحق لها العودة للحرب إذا أخلت حماس بالاتفاق

جريدة الدستور

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إسرائيل سيكون لها الحق في العودة إلى الحرب إن أخلت حماس بالاتفاق، أو شعرت تل أبيب أن المفاوضات في طريق مسدود؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن أن تل أبيب وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى من صفقة التبادل وإنهاء الحرب في المرحلة الثانية.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن عن مراحل مقترحة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس فى قطاع غزة.

وقال بايدن، إن الاقتراح يتضمن ٣ مراحل، الأولى مدتها ٦ أسابيع وتشمل وقفًا كاملًا لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلى من جميع الأماكن السكانية فى غزة، وإطلاق سراح المحتجزين فى القطاع مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين.

القاهرة الإخبارية إسرائيل الحرب حماس المفاوضات

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