مواعيد الصلاة اليوم الأحد 2 يونيو 2024 فى محافظات مصر

الصلاة هي عماد الدين ووسيلة للتواصل بين العبد والمولى عز وجل، لذلك الحرص على الصلاة في مواعيدها الخمس من العبادات المهمة وحتى لا نكون من الساهون عن الصلاة.

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 2 يونيو 2024 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:10 ص

موعد أذان الظهر: 12:53 م

موعد أذان العصر: 4:29 م

موعد أذان المغرب: 7:52 م

موعد أذان العشاء: 9:24 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:10 ص

موعد أذان الظهر: 12:58 م

موعد أذان العصر: 4:37 م

موعد أذان المغرب: 8:00 م

موعد أذان العشاء: 9:34 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:01 ص

موعد أذان الظهر: 12:49 م

موعد أذان العصر: 4:28 م

موعد أذان المغرب: 7:51 م

موعد أذان العشاء: 9:25 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:10 ص

موعد أذان الظهر: 12:53 م

موعد أذان العصر: 4:29 م

موعد أذان المغرب: 7:52 م

موعد أذان العشاء: 9:24 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:15 ص

موعد أذان الظهر: 12:55 م

موعد أذان العصر: 4:29 م

موعد أذان المغرب: 7:52 م

موعد أذان العشاء: 9:23 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:07 ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م

موعد أذان العصر: 4:29 م

موعد أذان المغرب: 7:53 م

موعد أذان العشاء: 9:25 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:22 ص

موعد أذان الظهر: 12:51 م

موعد أذان العصر: 4:19 م

موعد أذان المغرب: 7:43 م

موعد أذان العشاء: 9:10 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:25 ص

موعد أذان الظهر: 12:46 م

موعد أذان العصر: 4:07 م

موعد أذان المغرب: 7:33 م

موعد أذان العشاء: 8:57 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 3:55 ص

موعد أذان الظهر: 12:43 م

موعد أذان العصر: 4:21 م

موعد أذان المغرب: 7:45 م

موعد أذان العشاء: 9:18 م