رئيس موازنة النواب: 30% من الدعم المخصص للخبز يذهب لغير مستحقيه

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة الجديدة اهتمت ببابين، باب الأجور والمرتبات، وباب المعاشات، لافتًا إلى أنه تم رفع المرتبات والتبكير بها من بداية السنة، والتي بدأت من مارس أي الموازنة تتحمل الزيادة لـ16 شهرًا، وليس 12 شهرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك 12 مليون صاحب معاش ومستحق، وتقرر زيادة 15% لأصحاب المعاشات، مع رفع حد الإعفاء الضريبي.

وأوضح أن البند الثالث في الموازنة هو دعم السلع والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 636 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ530 مليار جنيه، في العام المالي المنصرم.

135 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز

وأشار إلى أن الموازنة بها 135 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية، حيث يتم إنتاج 100 مليار رغيف في السنة، موضحًا أن ما يتم توفيره في الخبز نتيجة رفع سعر الرغيف لـ20 قرشًا يتم تحويله إلى مشروعات أخرى تخدم المواطن، مثل العلاج على نفقة الدولة.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في منظومة الخبز بعد حوار مجتمعي، لوجود تسربات وهدر، حيث يتم إهدار من 25% لـ30% من قيمة الدعم المخصص للخبز، لجيوب غير مستحقين، مردفًا: "35% من المستفيدين من منظومة الخبز المدعم لا يستحقونه".