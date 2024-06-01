قطر: نأمل بتعامل جميع الأطراف بإيجابية مع مقترح بايدن لوقف إطلاق النار فى غزة

قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر، إننا نأمل أن تتعامل جميع الأطراف بإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن عن مراحل مقترحة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس فى قطاع غزة.

وقال بايدن، إن الاقتراح يتضمن ٣ مراحل، الأولى مدتها ٦ أسابيع وتشمل وقفًا كاملًا لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلى من جميع الأماكن السكانية فى غزة، وإطلاق سراح المحتجزين فى القطاع مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين.