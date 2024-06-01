السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تيسير مطر يقترح إطلاق حملة لمواجهة الشائعات.. ويشيد بدور "المتحدة" التوعوي

تيسير مطر
تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن الإعلام يدعم القوى السياسية والأحزاب، وهو الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الحياة الحزبية فى مصر، مقترحا أن يتم إطلاق حملة تستهدف مواجهة الشائعات أول بأول، مشيرا إلى أن هناك من يطلق الشائعات من أجل النيل من مؤسسات الدولة المصرية.

وأكد مطر، خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المنعقد بمقر حزب إرادة جيل، أن الإعلام المصرى على رأسه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يقوم بدور توعوى، موجها الشكر والتقدير للإعلام الوطنى الذى يمثل ظهيرا للدولة المصرية ومؤسساتها وفى القلب منها العمل الحزبى.

وأشار مطر إلى أن الإعلام يواجه الشائعات التى تتزايد يوما بعد الآخر وخاصة فى ساحة السوشيال ميديا، داعيا أن تعمل الأحزاب من خلال اللجان الإعلامية للأحزاب على مواجهة الشائعات، مطالبا كافة رؤساء الأحزاب بتفعيل دور الإعلام الحزبى فى تفعيل الدور التوعوى الذى وجب علينا جميعا تأديته، لتعريف المواطنين بما فى بواطن الأمور وحقيقة الأمر حتى لا يقعوا فريسة لبراثن الشائعات التى تستهدف الدولة المصرية.

 

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وأكد النائب تيسير مطر، أن تحالف الأحزاب المصرية يقوم على مجموعة من المبادئ والأسس أهمها دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى والمؤسسات الوطنية على رأسها الجيش والشرطة المصرية، مضيفا: إننا نجدد الدعم التام والكامل للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية، ولا سيما فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجهها الدولة المصرية.

ودعا أن تدرس جميع الأحزاب المنضوية تحت تحالف الأحزاب المصرية العملية الانتخابية المقبلة، من أجل أن يتم خوضها بشكل قوى يدعم الدولة المصرية، مؤكد أن الدعم والتأييد والمساندة لن يتحقق إلا بعدما ننحى كافة مصالحنا جانبا ونعلى من شأن المصلحة العامة مصلحة الوطن والمواطن.

النائب تيسير مطر حزب إرادة جيل لجنة الصناعة مجلس الشيوخ الاعلام

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