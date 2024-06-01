اكتمال السعة التخزينية لصومعة "العوينات" بالوادى الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، استمرار أعمال توريد محصول القمح منذ انطلاق موسم حصاد 2024، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من المحصول حتي اليوم بلغ 433 ألفا و93 طنا داخل صوامع وشون المحافظة وخارجها.

وأوضح الزملوط أنه تم إغلاق التوريد بصومعة شرق العوينات بعد وصولها للحد الأقصى للسعة التخزينية لهذا الموسم، لافتًا إلى استمرار التوريد بصومعة الخارجة وشون المراكز وصوامع خارج المحافظة، مشددًا على استمرار المتابعة لأعمال التوريد وتيسير كافة الإجراءات أمام المزارعين، وصرف مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة بحد أقصى.

توريد 433 ألف طن قمح بصوامع المحافظة



وسبق أن أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الوادي الجديد، اليوم السبت، توريد 433 ألفا و676 طن قمح من المزارع إلى الشون والصوامع المنتشرة على مستوى المحافظة مع استمرار عمليات حصاد وتوريد المحصول حتي نهايته

وقال المهندس محمد رجب وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إنه يجرى استكمال حصاد وتوريد المحصول الاستراتيجي بالمحافظة التي تضم 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 أردب للفدان.

وأكد رجب، المتابعة المستمرة لأعمال التوريد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة، لافتا إلى أن نقاط استلام القمح بالمحافظة تشمل صومعة شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن، وشونة الفرافرة وسعتها 700 طن، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، بجانب متابعة عمل لجان فرز واستلام الأقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها.

كما أكد وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن المحافظة تواصل حصاد محصول القمح للعام الجاري، على مستوى المزارع التي تروى بالآبار الحكومية بأراضي التمليك القديمة، وأراضي الشركات الزراعية الاستثمارية بمناطق شرق العوينات وغرب الموهوب والفرافرة، وجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمس والمشروعات الزراعية الخاصة التي تم تقنينها خلال الفترة الماضية