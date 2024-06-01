"تحالف الأحزاب" يناقش عددا من القضايا الداخلية والخارجية

يجتمع حاليًا تحالف الأحزاب المصرية، الذي يتألف من 42 حزبًا سياسيًا، برئاسة النائب تيسير مطر، والذي يشغل منصب وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، في اجتماع هام في مقر إرادة جيل بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة.

يتضمن الاجتماع عددًا من الكلمات التي سيتحدث بها رؤساء الأحزاب، بدءًا من النائب تيسير مطر الذي يشغل منصب الأمين العام للتحالف.

وستتناول المناقشات الأوضاع الحالية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وذلك في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

سيتم أيضًا مناقشة موضوع الأمن القومي المصري ودعم القيادة السياسية، بالإضافة إلى استعراض المعايير المزدوجة وفقدان الثقة في الهيئات والمنظمات الدولية.

وأثنى النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الاحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على الدور الإعلامي المتميز خلال الفترة الأخيرة في دعم الأحزاب السياسية ولا سيما تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، موجها الشكر والتقدير للإعلام الوطني الذي يمثل ظهيرا للدولة المصرية ومؤسساتها وفي القلب منها العمل الحزبي.

وأضاف النائب تيسير مطر، خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، أننا نجدد الدعم التام والكامل للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية، ولا سيما في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية، مطالبا كافة رؤساء الأحزاب بتفعيل دور الإعلام الحزبي في تفعيل الدور التوعوي الذي وجب علينا جميعا تأديته، لتعريف المواطنين بما في بواطن الأمور وحقيقة الأمر حتى لا يقعوا فريسة لبراثن الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية.

ولفت أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن الدعم والتأييد والمساندة لن يتحقق إلا بعدما ننحي كافة مصالحنا جانبا ونعلي من شأن المصلحة العامة مصلحة الوطن والمواطن.