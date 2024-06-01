السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الأردنية تدين محاولات الكنيست الإسرائيلية تصنيف وكالة الأونروا منظمة إرهابية

الأونروا
الأونروا

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم السبت، محاولات الكنيست الإسرائيلية تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، منظمة إرهابية واستهداف أنشطتها عبر السعي إلى تجريدها من حصاناتها وتجريم أنشطتها.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، إن المحاولات الإسرائيلية المتواصلة التي ترمي إلى قتل الأونروا واغتيالها سياسيا واستهداف رمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية وباطلة وتمثل انتهاكا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

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الأونروا: فكرة تفكيك الوكالة ليست جديدة.. واللاجئ الفلسطينى يعتمد علينا بشكل كامل

وشددت الخارجية الأردنية، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية التي تسعى إلى التخفيف من آثار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأكد القضاة الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا، وفقا لتكليفها الأممي، وعلى ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم للوكالة واستمرارها بتحمل مسؤولياتها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

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المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

بلجيكا تدين محاولات إسرائيل الرامية إلى تصنيف وكالة الأونروا "منظمة إرهابية"

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت بلجيكا، محاولات إسرائيل الرامية إلى تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" "منظمة إرهابية"، وتجريدها من حصانتها الدبلوماسية.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم، إن بلجيكا تدين محاولات الكنيست تصنيف الأونروا، منظمة إرهابية، ورفع الحصانة عن موظفيها.

وشددت "لحبيب" على أن أنشطة الأونروا ضرورية للفلسطينيين لمواجهة الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة.

يجدر الإشارة إلى أن الكنيست صادق الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأونروا.

الخارجية الاردنية الكنيست الإسرائيلية الأونروا منظمة ارهابية اللاجئين الفلسطينيين

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