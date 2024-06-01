السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو بـ"القومي للمرأة" تتحدث عن مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

كشفت مي محمود، مدير عام تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، عن مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن برنامج تمكين المرأة اقتصاديا ساعد سيدات البحيرة والغربية والمنيا والأقصر على عرض منتجاتهن بالمتحف المصري الكبير.

وأضافت أن البحيرة والغربية من محافظات الهجرة غير الشرعية بمصر، وتم اختيار هذه المحافظات لتوفير فرص عمل لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال تحسين الظروف الاقتصادية لهذه المناطق.

وأشارت إلى أن خط الصعيد به كما كبيرا من الحرف اليدوية، والتي منها «الغرزة السيوي»، موضحًا أن هذه الحرف تعمل الدولة علي تطويرها وتنميتها من أجل رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وأحد وسائل الهجرة غير الشرعية. 

غير الشرعية اكسترا نيوز مي محمود تمكين المرأة

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