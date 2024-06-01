السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مخرج "أم الدنيا 2" لـ"الدستور": فخور بعرض العمل فى الكاتدرائية

المخرج محمود رشاد
المخرج محمود رشاد

أعرب المخرج محمود رشاد، عن فخره وسعادته البالغة بعرض أولى حلقتين من أحداث الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية "أم الدنيا" للنجمة سوسن بدر، داخل كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حاليا، والذي يقام بالتزامن مع احتفالات ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، ويترأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

وكشف رشاد فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنه بذل مجهودات جبارا لخروج أحداث الجزء الجديد من المسلسل الوثائقي "أم الدنيا" على أكمل وجه، مؤكدا أن الجزء الجديد يأتى تحت شعار "إحنا مين؟"، حيث تسرد السلسلة الوثائقية الدرامية تاريخ الحضارات التى مرت بها الدولة المصرية، ويسرد الجزء الجديد من المسلسل الكثير من الحكايات منذ بداية دخول الرومان مصر، وحتى عصر الدولة الفاطمية، مرورًا بالعهد اليهودي والمسيحي في مصر، وحتى دخول العرب والجيش الإسلامي، ويركز الجزء الجديد على الخط القبطي وحياة الأقباط وتحديدا رحلة العائلة المقدسة في مصر.

وفى سياق متصل؛ تصدر اسم "أم الدنيا" والفنانة القديرة سوسن بدر، قائمة الأكثر تداولا فى محرك البحث جوجل، وجاء البرومو الترويجي متضمنًا المزيد من التشويق مليء بالأحداث التاريخية والأماكن السياحية والأثرية العريقة.

ومن المقرر أن يتم طرح الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية "أم الدنيا"، وهو أحدث الأعمال الأصلية للمنصة، حصريًا على شاشتها يوم الخميس المقبل الموافق 6 يونيو، الذي يتناول قصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، وهو بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر، ومن إخراج محمود رشاد.

احتفالية دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر وافتتاح أم الدنيا 2

وتقام الاحتفالية داخل كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حاليا، بحضور نخبة كبيرة من السفراء والوزراء والقديسين والفنانين، فى مقدمة هؤلاء عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنانة سوسن بدر والمخرج محمود رشاد، نشوى جاد الحق الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الرقمية‏، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانين فردوس عبدالحميد، والمخرج محمد فاضل، وأنوشكا، وبوسي، وغيرهم.

احتفالية دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر وافتتاح أم الدنيا 2 سوسن بدر المسلسل الوثائقي أم الدنيا مخرج أم الدنيا 2 لـ الدستور الخط القبطي يسيطر على الأحداث وفخور بعرض العمل بالكاتدرائية المخرج محمود رشاد

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