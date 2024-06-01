السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحة العالمية": الوضع الصحى بغزة "كارثى".. والقصف الإسرائيلى بمحيط المستشفيات "غير قانونى"

غزة
غزة

أكد المتحدث باسم الصحة العالمية كريستيان ليندماير، أن الوضع الصحي في قطاع غزة "كارثي"، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية ونقص الخدمات، كما أن الأوضاع الصحية في القطاع تزداد سوءًا كل يوم.

وشدد ليندماير، على أن ما يحدث من عمليات عسكرية إسرائيلية في محيط المستشفيات بقطاع غزة "غير قانوني"، مضيفًا "أنه حال استمرار العدوان الإسرائيلي ستخرج المستشفيات عن الخدمة؛ فنحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وأشار إلى أن مستشفى الهلال في رفح، خرج من الخدمة قبل يومين بسبب النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية، قائلًا: "بالتالي رفح ليس لديها أي مستشفى عاملة".

وتابع "أننا مستمرون في دعم قطاع غزة من خلال التنسيق مع المسئولين المختصين من خلال الشاحنات القادمة من الخارج؛ إلا أن هناك الكثير من التحديات للوصول للمواطنين المحتاجين والمستشفيات".

الصحة العالمية الوضع الصحي قطاع غزة العمليات العسكرية الأوضاع الصحية

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