السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صن داونز يسقط أمام أورلاندو بيراتس بالضربة القاضية ويفقد كأس جنوب إفريقيا

صن داونز وأورلاندو
صن داونز وأورلاندو بيراتس

حقق فريق أورلاندو بيراتس الفوز على ماميلودي صن داونز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، في نهائي كأس جنوب إفريقيا.

تقدم ثيمبا زواني لصالح صن داونز في الدقيقة 54 قبل أن يتمكن باتريك ماسوانجاني من إدراك التعادل في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

ونجح ريليبوهيلي موفوكينج في إضافة الهدف الثاني لصالح أورلاندو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر المباراة.

وكان صن داونز قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة أمام الترجي بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي البطولة.

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